'Ik hoop zo dat dit een incident is, laat dit niet nieuwe manier van stropen zijn'

In eerste instantie was niet duidelijk om welk dier het ging. Schoo: ,,Er ging een schok door ons heen. Stropers in een dierentuin in Europa. Hoe kan dat? Hoe kunnen zij een dier in een stal opzoeken en van dichtbij drie kogels door het hoofd schieten? Pas later hoorden wij dat het Vince betrof, de neushoorn die tot maart 2015 bij ons woonde. Wij zijn in shock. Wij hebben er vandaag als dierentuin bewust voor gekozen de oude verzorgers van Vince af te schermen voor de media. Zij zijn erg emotioneel.''