Anwar burgert in: Helpen

Er waren heel veel vrijwilligers en medewerkers van de gemeente. Al die mensen zaten bij elkaar om na te denken hoe zij het beste kunnen zorgen voor de groep asielzoekers die komt.



Ik vind dat geweldig. Dat is echt zo goed aan Nederland. Dat zoveel mensen oprecht hun best doen om van een situatie het beste te maken. Misschien vinden jullie dat normaal, maar het is echt bijzonder.



De aanwezigen ondervroegen me over ieder detail van het afgelopen jaar. Wat heb ik gemist in mijn eerste tijd in het asielzoekerscentrum? Scholing. We hadden onze tijd graag gevuld met Nederlandse les.



Ontbrak er iets aan de begeleiding richting mijn eigen woonhuis? Een tolk. We moesten van alles ondertekenen, maar hadden geen idee wat. Ik kreeg gelukkig bij alles hulp van een Nederlandse vrouw, maar de anderen hadden dat niet. Praktische informatie was ook welkom geweest. Bijvoorbeeld over winkels. We wisten niet welke zaken in Nederland voordelig zijn.



En wat zou er in mijn huidige fase verbeterd kunnen worden? Controle. Ik ken vluchtelingen die na 1,5 jaar nog steeds geen Nederlandse les volgen. Ze moeten dat zelf regelen, maar doen het niet.



Ik vond het leuk dat ik na een lange tijd ‘ontvangen’ in Nederland, nu ook iets kon geven. Informatie waar al die mensen graag mee aan de slag wilden. En dat ik daarmee vluchtelingen help die hetzelfde pad gaan bewandelen als ik heb gedaan. Maar dan nog soepeler.



Anwar Manlasadoon (26) vluchtte van Syrië naar Nederland. Hij woont in Arnhem. Deze column komt tot stand met hulp van de redactie.