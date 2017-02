'Ik moest wel weer even wennen na 17 jaar bij Presikaaf Bedrijven'

ARNHEM - De sociale werkplaats verdwijnt. De nieuwe sociale ondernemers van de Voorwerkers pionieren in Arnhem met het passend werk van de toekomst. Honderd mensen die nu nog een uitkering hebben via de participatiewet willen ze aan een plezierige betaalde baan helpen.

Theo van den Berg, Eric Masela en Ton Dijkstra zijn vorig jaar september begonnen met hun nieuwe bedrijf in een voormalige drukkerij aan de Leemansweg op het bedrijventerrein Het Broek. De mannen hebben ruime ervaring in het bedrijfsleven en de sociale werkvoorziening en komen van de regionale sociale werkplaats in Arnhem. ,,We hebben nu 12 mensen in dienst. Ze komen uit Arnhem, Westervoort, Tolkamer, Zevenaar, Zutphen en Bennekom.''

Welkom

Dijkstra benadrukt dat iedereen 'die weer wil meedoen met de wil om te werken' welkom is. ,,Ik hoef niet alles te weten van de medewerkers, wel wil ik het weten als iemand soms plotsklaps kan flippen. Het is belangrijk dat mensen in het team passen.''

Opbloeien

In de ruime, schone en goed verlichte bedrijfshal van de Voorwerkers zijn mensen aan het werk voor verschillende opdrachtgevers. Twee jonge mannen verrichten exacte metingen voor de vervaardiging van ventilatieroosters. Een van hen vertelt dat hij is ingestroomd vanuit project De Brug. ,,Ik ben begonnen bij de groep die matten van kunstgras maakt'', vertelt hij. Nu doet hij met veel plezier de ventilatieroosters. ,,Mensen moeten altijd wennen natuurlijk, zeker als je jarenlang thuis hebt gezeten'', benadrukt Van den Berg. Dijkstra schetst hoe mensen opbloeien, elkaar enthousiast maken, na verloop van tijd zelf initiatief nemen. ,,Alles draait om rust, vertrouwen en een goede sfeer.''

Kunstgras

Rinus Janse (60) uit Westervoort heeft het naar de zin tussen de collega's. Hij wijdt enthousiast uit over de afmetingen van de kunstgrasmatten die hij strak op een rol trekt. ,,Deze zijn goed te doen, niet te groot. Ik ben vijfenhalf jaar conciërge geweest op een school in Duiven. Ik moest daar vorig jaar weg vanwege bezuinigingen. Daarvoor was ik jarenlang werkleider bij Presikhaaf Bedrijven. Ik zat onder meer bij de expeditie. Ik ben blij met de nieuwe plek.''

Marta Telehala (62) uit Arnhem is met een collega in een aparte werkruimte geconcentreerd bezig met de vervaardiging van 'geluksharthangers', 'beschermengelen' en andere decoratiefiguren. Ze trekt draden op een mal met pinnen in het juiste patroon. ,,Ik heb 17 jaar voor Presikhaaf Bedrijven gewerkt, sinds vorig jaar zit ik hier. Ik kan goed opschieten met Ton Dijkstra en de anderen, die kende ik al van Presikhaaf. Het maakt me niet zoveel uit wat ik doe. Dit werk moest ik natuurlijk wel weer even leren."

Volledig scherm De 'kunstgrasmattenlijn' bij de Voorwerkers. Foto Marina Popova © Marina Popova

Volledig scherm Uitleg bij de vervaardiging van ventilatieroosters. Foto Marina Popova © Marina Popova

Volledig scherm Marta Telehala werkt aan de 'Beschermengelen' en 'geluksharten'. Foto Marina Popova © Marina Popova

Volledig scherm Draad trekken op de mal voor het gelukshart bij de Voorwerkers. Foto Marina Popova © Marina Popova

Volledig scherm Werken aan de kunstgrasmatten. Foto Marina Popova © Marina Popova

Volledig scherm De mannen van de Voorwerkers. Vlnr Eric Masela, Theo van den Berg en Ton Dijkstra © Marina Popova