Slachtoffers overval Arnhem voelen zich thuis niet meer veilig

ARNHEM - In drie minuten tijd staat hun leven volledig op zijn kop. ,,Ik wil de hele tijd weg uit dit huis. Mijn dochtertje Hailey van 9,5 maanden logeert tijdelijk bij oma. Ik weet niet of ik hier vannacht wil slapen’’, zegt Mascha de Heerd. Hun veilige huis aan de Emily Bröntysingel in Arnhem voelt even niet meer zo vertrouwd.

Mascha is een lichte slaper. Als ze gerammel aan de deur hoort, wordt ze wakker en kijkt op de wekker met digitale cijfers: 03.18 uur. ,,Ik heb Patrick wakker gemaakt. Die pakte meteen een stuk hout uit een kast, maar voor we het wisten stond één van de overvallers met een vuurwapen al in de slaapkamer. Een ander stond met een koevoet in de slaapkamer waar mijn dochtertje lag te slapen’’, vertelt ze.

Trap in gezicht

De overvaller ziet het stuk hout en roept om versterking. De man met koevoet en een andere overvaller met vuurwapen komen hem te hulp. Patrick jr. Baart krijgt een flinke klap met de kolf van zijn pistool en een trap tegen zijn gezicht. Mascha voelt een stevige geschoeide hand om haar hals. Met kracht drukt de overvaller haar terug in het kussen. 'Stil!' sist haar belager.

'Waar is het geld?', vraagt een overvaller aan Patrick. ,,Samen met mijn vader heb ik een glazenwassersbedrijf. Ze moeten gedacht hebben dat hier veel geld te halen was, maar dat is niet zo’’, vertelt hij. ,,Geld is de enige reden die ik kan bedenken voor deze overval’’, vult Mascha aan. ,,De autosleutels en de bankpasjes lagen gewoon beneden op de tafel.’’ (Tekst loopt door onder afbeelding).

Volledig scherm De politie onderzoekt de zaak. © Roland Heitink

Poedelnaakt

Volledig scherm © DG/Eric van der Vegt Terwijl zijn hersenen op volle toeren draaien, doet Patrick of hij de overvallers wil helpen. ,,Ik wilde ze weg hebben van mijn vrouw en kind. Er zat niet anders op dan wegrennen en hopen dat ze mij zouden achtervolgen’’, vertelt hij.



De truck lukt. Poedelnaakt daalt hij de trap af en sprint de straat op. Twee mannen rennen hem achterna. Nummer drie blijft aanvankelijk besluiteloos achter, maar gaat er dan ook vandoor. ,,Ik ben heel snel dus de overvallers gaven het na dertig meter op’’, vertelt Patrick. Voordat hij terugkeerde naar huis zag hij een donker stationcar met vliegende vaart de wijk uitrijden.

Beloning

Mascha belt onmiddellijk de politie. Het is dan '03.22 uur'. ,,Het leek of de overval langer dan een half uur had geduurd, maar ze zijn uiteindelijk maar drie minuten binnen geweest. Ze hebben niets gestolen’’, vertelt Mascha. En Hailey? ,,Die werd toen alles achter de rug was pas wakker. Ze heeft er gelukkig niets van meegekregen. Naderhand moest ze wel huilen. Ik denk dat ze onze emoties voelde.’’