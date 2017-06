Inge de Bruijn trapt campagne tegen plasticsoep af in Burgers'

'Selfie totem'

De campagne #Signwithasmile maakt in Burgers' Ocean gebruik van een 'selfie totem', een paal met daarop een knop waarmee een camera in werking wordt gesteld. Iedere bezoeker aan Burgers' Ocean kan zo een foto van zichzelf laten maken en daarmee een ‘smile’ doneren. Op maandag 3 juli worden alle ‘smiles’, die ook op Facebook komen, verzameld en door Searious Business aangeboden aan werkgeversorganisatie VNO-NCW.



Willemijn Peeters is anderhalf jaar bezig met Searious Business en streeft hoge doelen na. Nu nog komt er iedere minuut 20.000 kilo plastic – twee vrachtwagens vol - bij in de oceanen. Dat wil ze terugbrengen naar nul. ,,Als we mensen op de maan kunnen zetten, moeten we ook dit voor elkaar krijgen.’’