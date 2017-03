Jan Roos: Statenleden meer bezig met Tetris dan met besturen

ARNHEM - Clemens Cornielje is wat Jan Roos betreft de laatste Commissaris van de Koning van Gelderland ,,Bij deze wil ik hem hartelijk danken voor wat hij allemaal heeft gedaan’’, zo zei de VNL-lijsttrekker woensdagmorgen in Arnhem.

,,We moeten ophouden met de provincie, het is een onzinnige bestuurslaag. We hebben mensen gehad in Provinciale Staten die meer bezig waren met Tetris dan met besturen’’, zo zei Roos woensdagmorgen in het lijsttrekkersinterview bij De Gelderlander op het redactiekantoor in Arnhem.

Ouderwets

Volgens de voorman van VNL (Voor Nederland) is de provincie een overbodige laag waar veel geld heen gaat. "Wij zeggen: bezuinig op de overheid zelf, zoals dus Provinciale Staten. Tegenwoordig gaat het om rijk en regio en niet om de provincie. Die is helemaal niet nodig als extra overlegorgaan tussen regio's en Den Haag. Het is een ouderwets systeem en je moet op een gegeven moment ook vernieuwen.’’

'Geld blijft van Gelderland'

Gelderland is de rijkste provincie van het land en heeft miljarden op de bank staan. Op de vraag wie dat geld krijgt, zei Roos: ,,We gaan geen provincies opheffen, die blijven gewoon bestaan. We worden geen provincieloos land, maar de bestuursvorm halen we weg. Het geld dat van Gelderland is, blijft van Gelderland en verdelen we over de regio's in plaats van dat we het besteden aan een extra vergaderinstituut.’’

1,2 miljard