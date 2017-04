Jansplein in Arnhem voortaan ieder jaar roze

Slag om Arnhem

Potentie

Dat het Jansplein als gayplein potentie heeft, bleek zaterdag na afloop van de homomanifestatie Hand in Hand voor Diversiteit . Die was georganiseerd als protest tegen het mishandelen van homoseksuelen. Vele tientallen homo's, lesbiënnes, travestieten en hetero's togen 's avonds naar Colours om een biertje te drinken en na te praten. ,,Dit is wat ik voor ogen heb. Alleen met een andere aanleiding en met gezellige muziek op misschien verschillende podia.’’

8 april

Het is ook denkbaar dat Klop Pinksquare jaarlijks rond 8 april gaat opzetten. Op die dag had de manifestatie Hand in Hand voor Diversiteit plaats. ,,We zitten eraan te denken hierbij elk jaar stil te staan. Het zou kunnen dat we dat in de vorm van Pinksquare doen. Daar zou je de Jansplaats bij kunnen betrekken. Maar zover zijn we nog niet. Wij zijn nog aan het bijkomen van de eerste manifestatie.’’