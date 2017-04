Kaiser onderscheiden met Gouden Stadspenning Arnhem

Arnhemse raad wil weten wat tegen homogeweld is gedaan

13:53 ARNHEM - De voltallige Arnhemse gemeenteraad wil weten wat er de afgelopen jaren in de stad is gedaan om geweld aan te pakken dat is gerelateerd aan geaardheid, afkomst, geloof of ras. Aanleiding is de mishandeling van het homostel Jasper en Ronnie op de Nelson Mandelabrug in Arnhem.