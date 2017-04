Katje gered door brandweer in Arnhem

Windmolens: irritatie bij VVD in Westervoort om soloprotest CDA

13 april WESTERVOORT – De Westervoortse VVD is er niet over te spreken dat coalitiegenoot CDA een soloactie is begonnen. De christendemocraten hebben deze week schriftelijk kenbaar gemaakt dat zij tegen de plaatsing van vier windmolens op Arnhemse Koningspleij Noord in Arnhem zijn zonder daar collegepartners VVD en D66 van in kennis te stellen.