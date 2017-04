'Kies voor papieren frietzak in plaats van plastic bakje'

Kunstgebouw De.Groen krijgt bij opening lunchcafé en terras

21 april ARNHEM - De.Groen, de expositie van de eigentijdse kunstcollectie van Rozendalers Marjolein de Groen en Peter Jordaan gaat op 4 juni open. Deze is gevestigd in de oude dansacademie aan de Weverstraat in Arnhem, een pand dat in 1905 in Art-Nouveau-stijl is gebouwd als bank.