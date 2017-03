Kinderjury GeldersNieuwsfoto: De krant moet met vrolijk nieuws beginnen

APELDOORN/VARSSEVELD - ,,Je wordt er vrolijk van. Ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven.’’ Florine Oostveen uit Apeldoorn had zelf liever een andere foto zien winnen en ze had in het begin zeker niet verwacht dat de koeien zouden winnen.

Maar uiteindelijk kan de totale kinderjury van de GeldersNieuwsfoto 2016 ermee leven dat de Kinderjuryprijs gaat naar Henk van Raaij, die in de Kroezenhoek in Silvolde 400 blije koeien fotografeerde voor Gelderse Post Oude IJsselstreek.

Discussie

Volledig scherm De winnende foto. © Henk van Raaij De vrolijkheid, de mooie blauwe lucht, het groene gras, de mooie scherpte van de winnende foto en het duidelijke verhaal, het waren allemaal elementen die in de discussie naar voren kwamen. Want gediscussieerd werd er door de kinderen tijdens de jurering.



Het juryproces startte donderdagochtend in Museum CODA in Apeldoorn onder leiding van Janneke Wikkerink met een afvalrace. Eerst werd gekeken naar de foto, dan kwam het verhaal er bij. Van de dertig genomineerde foto’s bleven er vijf over. Een kudde schapen bij zonsondergang van Henri van der Beek, de kermis van de Zwarte Cross van Marian Oosterink, een foto van een paasvuur van Gerard Burgers, een huilende wielrenster van Rob Voss en de koeienfoto. Moeilijke keus, vonden de kinderen.

Doorslag

Maar de vrolijkheid van de koeien gaf de doorslag. Misschien toch wel vreemd dat zo’n beeld wint in een tijd van vluchtelingenproblematiek, vogelgriep en conflicten? Florine: ,,Ja, maar een krant zou daar rekening mee moeten houden: beginnen met vrolijk nieuws, dan op de volgende pagina minder goed nieuws, dan weer vrolijk nieuws.’’

Emotie

De Achterhoekse Sanne Luiten had ook een andere voorkeur: de huilende wielrenster van Rob Voss. ,,Ik vond de emotie mooi. En je kon goed zien waar het over gaat. In eerste instantie was de foto van de koeien niet opgevallen, dat zijn we in de Achterhoek wel gewend.’’

Fee Sciascia uit Arnhem: ,,Voor mij was de foto van de schapen van Henri van der Beek de mooiste. Heel mooi hoe de kudde in het licht stond.’’ Ze zag ook een foto die volgens haar echt niet kon winnen: de foto van de wielrenster. ,,Ik heb helemaal niks met sport.’’

Prijsuitreiking

Een selectie van de leerlingen mag volgende week donderdag de officiële prijsuitreiking bijwonen om de Kinderjuryprijs te overhandigen. Dat gebeurt ’s avonds vanaf 19.30 uur in Museum CODA in Apeldoorn. Dan worden ook de andere prijzen bekendgemaakt en uitgereikt door Jan Terlouw en commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. De GeldersNieuwsfoto is een jaarlijkse wedstrijd die wordt georganiseerd door de provincie Gelderland, de kranten De Gelderlander en de Stentor, Museum CODA en Foto21.