Klaver: Geen mestvergisters en megastallen

VerkiezingenARNHEM - GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver is fel gekant tegen intensieve veehouderij. In gesprek met De Gelderlander dinsdag zei hij niets te voelen voor mestvergisters en megastallen, beide een nadrukkelijk thema in deze provincie.

Onder meer in Groenlo en Klarenbeek bestaan plannen voor mestvergisters, een alternatief voor boeren met weinig grond en veel vee om van hun mest af te komen. Bovendien zouden in Gelderland zeker 380 megastallen te vinden zijn, tot ongenoegen van Klaver. ,,Mest is een heel groot probleem’’, zei hij in het online live uitgezonden gesprek met redacteuren Rob Berends en Hans Gulpen, in het tweede van in totaal elf lijsttrekkersgesprekken op de redactie in Arnhem.

Quote Het is bizar dat supermarkten stunten met vlees. Jesse Klaver

,,De bio-industrie levert een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. Veel van het vlees dat we produceren, exporteren we. Mijn ideaal is dat landbouw en veeteelt grondgebonden is, en dat een boer niet meer dieren houdt dan dat z'n grond aankan. We moeten de hoeveelheid mest echt terugbrengen’’, stelde de GroenLinks-voorman. Ook zou hij graag een 'biefstukkentaks' in willen voeren, door vlees onder het hoge btw-tarief te laten vallen. ,,Het is bizar dat supermarkten stunten met vlees. Dat is niet goed voor de boeren én voor de dieren.’’

ZIE OOK: Klaver in kabinet, dan een streep door de A15

Volledig scherm Na de bijeenkomst was er uiteraard ook tijd voor een selfie met Jesse Klaver. © Rolf Hensel GroenLinks is geen voorstander van het doortrekken van de A15, zei Klaver verder. Sterker nog, mocht de partij na de verkiezingen aanschuiven bij kabinetsonderhandelingen, dan is de snelweg een formatieonderwerp. ,,Het doortrekken van de A15 staat bij ons op het lijstje om geschrapt te worden. Die weg gaat door een natuurgebied, dat willen wij helemaal niet. In plaats daarvan willen wij vol inzetten op investeringen in het openbaar vervoer, zoals de verdubbeling van het spoor tussen Arnhem en Nijmegen.’’



Mocht de doorgetrokken A15 er toch komen, dan wil GroenLinks niet dat er tol wordt geheven op de weg. ,,Wij zijn voor rekeningrijden, maar dan op alle wegen. Je betaalt voor wat je gebruikt. Tol heffen op één specifieke weg, dat vind ik geen goed idee’’, zei Klaver daarover. ,,Wegen zijn collectieve voorzieningen, daar moet iedereen gebruik van kunnen maken.’’



Om een ander natuurgebied, de Veluwe, te ontzien, wil de linkse partij niet dat daar nog windmolens gebouwd worden. ,,Wij willen inzetten op wind op zee, niet in natuurgebieden zoals de Veluwe. Liever hebben we dat er nog 1.000 windmolens in de Noordzee geplaatst worden. Dat is uitstekend voor de economische groei van Nederland", aldus Klaver. "We kunnen grote stappen zetten door mensen mede-aandeelhouder te laten worden van duurzame energie. Dat is een hele mooie gedachte.’’

Volgens Klaver is het onderwijs het antwoord op de krimp die de afgelopen jaren zichtbaar is in de Achterhoek. ,,Scholen zijn van vitaal belang om jonge kinderen te blijven hechten aan een dorp. Wij vinden dat scholen ook in kleine gemeenschappen open zouden moeten blijven, en dat de opheffingsnorm naar beneden moet.’’

ZIE OOK: Bouw windmolens in de Noordzee, niet op de Veluwe