Museumdepot Valkhof samen met Arnhem gaat niet door

14:55 NIJMEGEN/ ANRHEM - Er komt geen regionaal depot voor archeologie en kunst in Nijmegen en Arnhem. Het is niet gelukt om een geschikt gebouw te vinden dat groot genoeg is. Arnhem heeft inmiddels zelf een oplossing gevonden. Nijmegen zoekt daarom nog even verder.