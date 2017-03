Koning prijst jonge pioniers in Burgers' Zoo

Stichting Future For Nature ondersteunt natuurbeschermingsprojecten van jonge mensen over de hele wereld. De onderscheiding gaat elk jaar naar drie, jonge getalenteerde natuurbeschermers die vaak dwars tegen de verdrukking in een bijdrage leveren aan behoud van natuur.



Caesar uit Bangladesh weet de Aziatische reuzenschildpad in Chittagong Hill Tracts voor de ondergang te behoeden door de lokale bevolking een beter perspectief te bieden (onder meer door de bouw van scholen) en de jacht op bedreigde soorten te laten staken.



Farwiza Farhan tracht in Indonesië het Leuser Ecosysteem in Atjeh te beschermen tegen overstromingen, aardverschuivingen en ontbossing voor de aanleg van wegen en palmolieplantages. Het gebied in Atjeh is het enige op Sumatra waar tijgers, orang oetans, olifanten en neushoorns nog samenleven.