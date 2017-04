Kwart van brugklassers in Arnhem is te zwaar

ARNHEM - Bijna een kwart van de brugklassers in Arnhem is te zwaar. Het gaat om 24 procent van de jongeren in de eerste en tweede klas van de middelbare school. Vooral jongeren uit een laag sociaal milieu kampen met overgewicht. Van hen is bijna 30 procent te zwaar. Van de jongeren uit de betere wijken weegt 15 procent te veel.

Dat blijkt uit cijfers van jeugdartsen van GGD Gelderland-Midden. Die zien de kinderen drie keer in hun schoolcarrière. Voor de eerste keer als ze 5 of 6 jaar zijn. De tweede keer is als de kinderen 10 of 11 zijn. Daarna nog een keer in de eerste of tweede klas van de middelbare school.

Meer dan de stad

Rheden doet niet veel onder voor Arnhem als het om overgewicht bij kinderen gaat. Die gemeente telt zelfs relatief meer zwaarlijvige kleuters dan de stad. 12 tegenover 9 procent. In Renkum is dat maar 7 procent, in Rozendaal 0. In die kleine gemeente is ook maar 6 procent van de brugklassers te zwaar.

,,Opvallend is dat het percentage kinderen met overgewicht toeneemt als kinderen ouder worden’’, zegt een woordvoerster van de GGD. Vooral de gewichtstoename in de brugklas springt eruit. In het dorp Dieren is liefst 28 procent van de brugklassers te zwaar. Dat is de reden dat juist daar een proef draait met het project Cool2Bfit dat gezinnen helpt gezonder te leven.