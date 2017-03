Live Nation stiekem weg uit GelreDome

ARNHEM - Entertainmentreus Live Nation, de eigenaar van Mojo Concerts, is niet langer eigenaar van de Exploitatiemaatschappij GelreDome. Het bedrijf heeft zich in alle stilte in 2016 teruggetrokken, blijkt uit onderzoek van deze krant.

Daarmee is de band met de belangrijkste leverancier van topartiesten ter wereld doorgesneden.

Vitesse

Voetbalclub Vitesse, bespeler van het stadion, is nooit op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling. Ook voor de Gelderse gedeputeerde Jan Markink is het verdwijnen van Live Nation uit GelreDome volkomen nieuw.

Provincie

Mojo/Live Nation kocht in 2012 een meerderheidsbelang in de onderneming van de provincie Gelderland. Daarvoor betaalde de concertorganisator 4,5 miljoen euro. Tot grote tevredenheid bij GelreDome en het provinciebestuur van Gelderland. Zij waren er van overtuigd dat de overname door Live Nation de komst van een stroom topartiesten naar Gelderland zou betekenen.

Daarvan is de afgelopen jaren weinig gebleken. Er kwamen amper topartiesten naar Arnhem. AC/DC was in mei 2016 de laatste band uit de Live Nation-stal die in GelreDome stond. De hoop was dat de stroom artiesten zou aanzwellen nu de economie aantrekt. Maar inmiddels heeft Live Nation zich dus teruggetrokken.

Handelsregister

Volgens het handelsregister is dat in augustus 2016 gebeurd. Het bedrijf zelf verklaart de banden in mei van dat jaar te hebben verbroken. Over de achtergronden van dat besluit wil Mojo Concerts geen mededelingen doen, zegt een woordvoerder.

Het eigendom van de exploitatiemaatschappij GelreDome is nu via een reeks bv's ondergebracht in een holding op Cyprus, de 2BHolding. De mannen erachter zijn ook betrokken bij ZiggoDome in Amsterdam, die nog wel onderdeel is van Live Nation. Via hun eigen bedrijf Black Box Operations hebben zij nu het uitbaten van GelreDome in handen. Ook zij willen geen toelichting geven op de gang van zaken.

Eigendom

Vitesse wil graag 'baas in eigen huis' zijn en aast, gesteund door clubeigenaar Alexander Tschigirinski, op het eigendom van zowel het stadion als de exploitatiemaatschappij. Markink kan met een kettingbeding verhinderen dat dit gebeurt en onderzoekt of hij deze blokkade wil opheffen.