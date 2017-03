Lodewijk Asscher: Vitesse, brommer en Nijmegen

Toch auto's op verboden Gele Rijdersplein Arnhem

10:08 ARNHEM - Het Gele Rijdersplein in de Arnhemse binnenstad is per 1 maart verboden terrein voor auto's. De parkeerplaatsen voor vergunninghouders op het plein zijn opgeheven. Toch staan er woensdagochtend nog 10, 15 auto's geparkeerd.