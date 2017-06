Losgeschoten caravan op A12 zorgt voor file bij Arnhem; weg weer vrij

ARNHEM - Een losgeschoten caravan heeft maandag rond het middaguur gezorgd voor een file voor knooppunt Grijsoord bij Arnhem. Omdat de rechterrijstrook in de richting Utrecht was afgesloten stonden automobilisten tussen 12.00 en 13.00 uur over ongeveer 7 kilometer stil.