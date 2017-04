Maarten van Rossem stuurt leerlingen van school na geëscaleerde ruzie

ARNHEM - Vmbo-school Maarten van Rossem in Arnhem heeft twee leerlingen weggestuurd na een gewelddadige ruzie in maart, die uitdraaide op een arrestatie met getrokken pistolen. De broers van 15 en 17 jaar zijn volgens directeur Freddy Sikkes overgeplaatst naar andere scholen.

Met de maatregel wil de school in Arnhem-Zuid duidelijk maken dat geweld niet wordt getolereerd. Bovendien moet het de veilige terugkeer mogelijk maken van het meisje dat destijds door de broers werd verwond.

Scheldpartij

Zowel de broers als het meisje behoren tot de Iraaks-Koerdische gemeenschap in Arnhem. Na een scheldpartij zouden de jongens haar in een onbewaakt ogenblik te grazen hebben genomen. De kwestie escaleerde toen de jongens geen gehoor gaven aan de opdracht van de school om in afwachting van maatregelen naar huis te gaan.

Bedreigingen

In plaats daarvan zouden ze bedreigingen hebben geuit in de richting van de vader van het meisje, toen die met haar en zijn zoon op weg was naar het garagebedrijf van hún vader, een bekende van hem. Vervolgens belden de jongens 112 om de politie te vertellen dat zíj met een wapen werden bedreigd door de vader van het meisje.

Klem

Het eind van het liedje was dat de wagen met daarin vader, dochter en zoon werd klemgereden door surveillancewagens van de politie, die in de veronderstelling verkeerde dat de man bewapend was. De passagiers, die de ontmoeting met de vader van de jongens er al op hadden zitten, werden onder bedreiging met getrokken pistolen gedwongen uit te stappen.

De jongens zaten een nacht vast en werden geschorst door de school. De vader van het meisje zou volgens mentor Sol drie nachten in de cel hebben doorgebracht, op verdenking van wapenbezit.