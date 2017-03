Man gepakt voor straatroof in Arnhem

Straat­pros­ti­tu­ees tegen sluiting Arnhemse tippelzone: 'Dit is ons leven'

8:14 ARNHEM - De tippelzone in Arnhem heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. Sluiting van de zorgzone aan de Oude Veerweg is volgens wethouder Anja Haga (ChristenUnie) een serieuze optie nu het aantal straatprostituees onder de tien is gedaald.