Man gewond bij vechtpartij in Arnhem door klap met vuurwapen

ARNHEM - Na een vechtpartij op de kruising van de Kapelstraat met de Oogstraat in de Arnhemse wijk Klarendal is een vuurwapen gevonden. Bij de vechtpartij zouden meerdere personen betrokken zijn.

Een persoon is gewond geraakt en er is een verdachte aangehouden. Dat bevestigt de politie ter plaatse.

Bij de vechtpartij zouden twee of drie personen betrokken zijn geweest.

Geslagen

Het slachtoffer rende in de richting van een woning aan de Hemonylaan in Arnhem. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie is de man met een vuurwapen geslagen.

Onderzoek

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart in de woning aan de Hemonylaan. De recherche onderzoekt ook de plek van de vechtpartij. De straat is afgezet.