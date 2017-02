Mark Rutte wil grenscontrole op bus en trein

Anis Amri, de Tunesiër die eind vorig jaar met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn, kon na zijn daad ongehinderd met het openbaar vervoer de grens met Nederland oversteken. Via Arnhem en Nijmegen reisde hij naar Amsterdam.



Rutte toonde zich geen voorstander van herinvoering van algehele grenscontrole. ,,Als het nodig is kunnen we dat in incidentele gevallen doen, zoals in 2016 bij Breda." Dat was na de aanslag in Brussel.