Marokkaanse moskeeën ‘solidair’ met homostel Arnhem

Mishandelde Jasper en Ronnie ontroerd door vele steun­be­tui­gin­gen: Fantastisch

16:35 ARNHEM - Jasper en Ronnie, het stel uit Arnhem dat afgelopen weekend zwaar mishandeld is, zijn diep geraakt door alle reacties die ze krijgen. ,,Het is echt fantastisch. We zijn gebeld door minister Bussemaker en zo dadelijk komt de burgemeester op de bezoek. Het is hartverwarmend’’, vertelt Jasper Vernes-Seratan.