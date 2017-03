Massale Haai-Five in Arnhem om de haai te redden

In de komende maanden zamelen de kinderen geld in voor acties om haaien te redden. Het Wereldnatuurfonds en het tv-programma Zapp Your Planet wil dat er een haaienreservaat in de Grote Oceaan komt en dat de haaien terugkeren in de Noordzee.



Uitsterven

Per jaar worden wereldwijd 100 miljoen haaien gedood. Dat zijn er drie per seconde. Diverse haaiensoorten dreigen uit te sterven. Haaien bestaan als soort al 450 miljoen jaar en horen daarmee tot de langst bestaande soorten op aarde. Op zaterdag 13 mei is er een nationale haaienactiedag op tv, onder leiding van de bij kinderen zeer populaire bioloog Freek Vonk.