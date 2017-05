Meerdere hardrijders betrapt bij snelheidscontrole op Rijnkade

Eerder liet de gemeente ook al weten een einde te willen maken aan het vele hardrijden op de Rijnkade. ,,Het is een bekend probleem. We gaan bekijken hoe we deze overlast kunnen stoppen’’, zegt een gemeentewoordvoerder.



Afgelopen zaterdagavond reed een 24-jarige Arnhemmer in beschonken toestand op een elektriciteitskast op de Nieuwe Kade, ruwweg tussen de John Frostbrug en de Westervoortsedijk. De kast werd ontzet en zijn auto was total loss. De man kon zijn rijbewijs inleveren.



