Meisje tien meter weggeslingerd bij aanrijding op zebrapad in Arnhem

ARNHEM - Een meisje is woensdagmorgen gewond geraakt toen ze werd geschept door een auto op een zebrapad over de Velperweg in Arnhem. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Prümenlaan. Volgens getuigen raakte het slachtoffertje onder meer gewond aan haar schouders en benen. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.