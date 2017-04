Met 7 graden boven nul het buitenbad in: Arnhemse zwemmers zijn 'een beetje geschift'

7 graden

Louis heeft de reputatie nooit over te slaan. Afgelopen seizoen kwam hij, altijd fietsend vanuit Elderveld, tot 130 bezoeken; precies zoveel dagen was Klarenbeek ook open. ,,Louis draagt de bolletjestrui’’, zegt Hetty, die 'pas' 12 jaar tot het clubje behoort en even tijd nodig had om zich de mores van de zwemwereld eigen te maken.



,,Ja’’, zegt ze, ,,We zijn wel een beetje geschift. We hebben allemaal min of meer ons eigen baantje. Toen ik pas begon, startte ik een keer helemaal vooraan. Nou, dat werd me niet in dank afgenomen. Inmiddels weet ik mijn plek.’’



Ze zegt het met een lach. Want zwemmen op de vroege ochtend, hoe koud het water bij de eerste duik ook aanvoelt, 'is puur genieten'. ,,Vanwege de beweging, de buitenlucht en zeker ook de gezelligheid met elkaar’’, zegt Louis. ,,Het is een groot sociaal gebeuren. Je houdt elkaar een beetje gaande. Maar bovenal: het is een goed begin van de dag.’’