Met gillende sirenes door Arnhem scheuren; jij mag dat. Of toch niet?

Kaarten bekerfinale al voor dubbele prijs op Marktplaats

14:32 ARNHEM - Nog voor de officiële kaartverkoop is beëindigd, komt via internet de wederverkoop in kaarten voor de bekerfinale AZ-Vitesse op gang. Vitesse-supporters blijken bereid via Marktplaats het dubbele van de verkoopprijs te betalen om er op 30 april in De Kuip bij te kunnen zijn.