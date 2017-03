Miljoenen rovende belastingbende voor de rechter

Arnhemse politiemol staat bij criminelen bekend als 'foute wout'

8:36 ARNHEM/ ZUTPHEN - Een politieagent van het korps in Arnhem (26) staat in criminele kringen bekend als 'foute wout'. Deze week liep hij tegen de lamp: hij wordt verdacht van het lekken van onderzoeks-informatie over overvallen op oudijzerboeren.