Minister: Snelweg A15 door stiltegebied kan prima

In Gelderland zijn acht stiltegebieden ingesteld. Het doel daarvan is om in een lawaaiig land nog enkele plekken over te houden waar weinig geluid te horen is. In een stiltegebied mag het geluidsniveau daarom niet boven de 40 decibel uitkomen. Een van die stiltegebieden ligt in de Liemers, langs het Pannerdensch Kanaal. Tientallen bezwaarmakers wezen het ministerie erop dat de verlenging van de A15 dwars door dat stiltegebied gaat en dat dit tot geluidsoverlast gaat leiden.