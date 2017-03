Molukkers stateloos ondanks Nederlands paspoort

Ook Robert Liwier (37) uit Wageningen kwam er pas op zijn 25e achter dat hij niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Zijn Nederlandse paspoort blijkt ook een faciliteitenpaspoort te zijn. ,,Ik kreeg mijn inschrijfformulier van een hogeschool in Utrecht terug, omdat er volgens hen iets aan de hand was met mijn nationaliteit. Er stond in mijn geboorteuitreksel een sterretje achter 'Nederlands'. Toen ik navraag deed bij de gemeente bleek dat ik de Indonesische nationaliteit heb. Er is me uitgelegd dat mijn opa's na aankomst in Nederland hebben besloten de Indonesische nationaliteit te behouden. En dat dit mijn 'erfenis' is. Ik kwam er niet eerder achter omdat ik rond mijn achttiende alleen maar bezig was om profvoetballer te worden. Dat ik geen stembiljet ontving, had ik niet door. Het interesseerde me niet.’’