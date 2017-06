Moskee blijft een wens van het Openluchtmuseum ondanks kritiek

Het plan voor een moskee in het oer-Nederlandse museum veroorzaakte vorige week een Twitterorkaan, bijna alleen met woedende of cynische reacties van mensen die er niets in zagen. Marjolein Faber, fractievoorzitter van de PVV in de Gelderse Staten, wil proberen het museum zijn subsidie te ontnemen, als 'zo'n haathut' er inderdaad komt. Dat de provincie het museum niet subsidieert, weerhoudt haar niet. ,,Dan brengen we het bij het ministerie onder de aandacht.’’

Verwarring

Directeur Willem Bijleveld van het Openluchtmuseum zegt dat de meeste critici ten prooi zijn gevallen aan een 'algemene verwarring'. ,,In Nederland zijn grofweg in het laatste kwart van de twintigste eeuw moskeeën gekomen. Daarom willen wij er een laten zien. Wij doen aan geschiedenis, niet aan politiek. Je kunt de aanwezigheid van die moskeeën niet wegpoetsen, ook al zou je ze onprettig vinden. Ook de Tweede Wereldoorlog was onprettig. Mag er dan niets van in een museum komen?’’

Stadswijk