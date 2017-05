Motor vliegt tijdens rit op de A12 in brand

Gemeente Arnhem in 2018 bereikbaar via WhatsApp

0:03 ARNHEM - De gemeente Arnhem is in 2018 bereikbaar via WhatsApp voor burgers die zaken willen doorgeven over de openbare ruimte. De mogelijkheden van de populaire berichtendienst worden nu onderzocht, zegt wethouder Ine van Burgsteden. ,,We werken eraan.”