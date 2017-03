Museum Arnhem krijgt depot van 2,9 miljoen euro

Nader Issa met Rosy in the Sky door de regio

8:23 DRUTEN - De Syrische saxofonist Nader Issa werd bekend door zijn optreden in de begeleidingsband van Claudia de Breij bij haar oudejaarsconference. Maar Issa, woonachtig in Boven-Leeuwen, speelde toen al samen met de Drutense mezzosopraan Gery Vermeulen en pianist Freddy van Maurik in het gezelschap Rosy in the Sky.