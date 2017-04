Mysteryguests tegen oplichters in Arnhemse taxiwereld

ARNHEM - Mysteryguests gaan straks het kaf van het koren scheiden in de Arnhemse taxiwereld, net als in diverse andere steden. Dat kondigt voorzitter Theo Vegter van de Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem in oprichting aan. Oplichters moeten zo uit de branche 'gezuiverd' worden.

De als klanten vermomde controleurs zullen de chauffeurs beoordelen op klantvriendelijkheid, rijgedrag en de vraag of ze mensen naar hun bestemming brengen tegen een bedrag dat niet hoger is dan het wettelijke tarief.

Schorsing

,,We zijn nu druk in gesprek met de gemeente voor de opstelling van een speciale taxiverordening met een kwaliteitskeurmerk’’, vertelt Vegter. ,,Bij dat keurmerk hoort een serie eisen, een opleiding en een klachtencommissie. Wie straks in de fout gaat, kan rekenen op een waarschuwing of een schorsing bij aanhoudend wangedrag en het intrekken van de vergunning.’’

Gesjoemel

De Arnhemse taxibranche kampt al een tijdje met 'cowboys' onder de taxichauffeurs. Klanten klagen over gesjoemel met de ritprijzen en chauffeurs die hen weigeren omdat een kort ritje te weinig geld oplevert. ,,De goeden lijden onder de kwaden’’, stelt SP-raadslid Gedeon Noordzij, een van de initiatiefnemers van de nieuwe verordening. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat het pakket met strikte regels, vergelijkbaar met een soortgelijke verordening in Den Bosch, de komende maanden samengesteld wordt. De gemeenteraad kan dan nog voor de zomer groen licht geven.

Inspectie

De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn de laatste tijd al actief met steekproefsgewijze controles op de taxi's. Bij een aantal incidenten liepen de boetes voor foute chauffeurs op tot 3.000 euro.

Willemsplein

Vorige week was het opnieuw raak. Omstreeks twee uur 's nachts trof de politie op het Willemsplein een taxibestuurder aan die niet in staat was de benodigde papieren te tonen. Volgens een woordvoerder van de politie heeft hij diverse bekeuringen gekregen.

Vete

De man zou in zijn stilstaande taxi zijn aangereden door een andere, over broodroof en oplichterij in woede ontstoken taxichauffeur. Beiden hebben daarna aangifte tegen elkaar gedaan, zo meldt de politie. ,,Het gaat om een vete tussen twee bedrijven’’, aldus de woordvoerder. ,,Ik ken dit incident niet’’, reageert Vegter. ,,Maar het toont opnieuw aan hoe belangrijk een kwaliteitskeurmerk is.’’