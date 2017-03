Nachtopvang in Arnhem kan de vraag niet meer aan

Passantenbedden

Maar volgens Rob Oostdam, regiomanager van IrisZorg, konden zij wel terecht in de daklozenopvang aan de Remisestraat. Die beschikt over passantenbedden. Daar kunnen mensen een of twee nachten verblijven zonder dat ze hoeven deel te nemen aan een hulpverleningstraject. Daklozen zijn daar welkom onder voorwaarde dat zij hun naam en geboortedatum opgeven.

Capaciteit

Als blijkt dat de grote toeloop op Het Stoelenproject geen incident is, moeten er snel maatregelen worden getroffen, stelt Oostdam. „Anders moeten we toch gaan denken aan uitbreiding van capaciteit bij Het Stoelenproject of bij ons. Dan moeten er passantenbedden bij worden geplaatst.” Hij wil daarover op korte termijn in overleg met de gemeente Arnhem. Dan moet ook worden nagegaan of de toename een blijvend karakter zal hebben.