Natuurfilms helpen kankerpatiënten ontspannen tijdens bestraling

De Radiotherapiegroep in Arnhem, die voor veel Gelderse ziekenhuizen de bestralingsbehandelingen uitvoert, heeft de Relaxmaker - want zo heet de bril - nu ruim een week in gebruik, en het is een succes. ,,Patiënten die zich gespannen voelen, onzeker of angstig zijn, blijken baat te hebben bij het bekijken van de natuurfilms’’, zegt woordvoerder Marjolein Rohde. ,,Ze zijn meer ontspannen als ze de videobril op hebben.’’