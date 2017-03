Arnhem om 19.45 uur: opkomst al hoger dan eindstand in 2012

15 maart ARNHEM - De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Arnhem was rond 19.45 uur 74,6 procent. Die schatting is gemaakt op basis van het aantal opgekomen kiezers in acht stembureaus, verspreid over de Gelderse hoofdstad.