NVU-leider Kusters rekent op snelle ondergang PVV

Trots

Kusters is trots op de mensen in zijn wijk, de Geitenkamp in Arnhem. Hij begrijpt heel goed waarom velen juist bij hem in de buurt op Wilders gestemd hebben. ,,Maar de PVV heeft zich nooit laten zien hier. Wij waren erbij toen de gemeente in Elden het nieuwe asielzoekerscentrum wilde openen. Wij hebben gedemonstreerd. Wij kregen mensen aan de lijn die eerst Wilders hadden gebeld. Niemand nam op op het partijkantoor van de PVV. Veel van die mensen zijn nu lid geworden van de NVU.’’

Wind in de zeilen

De NVU is er nog nooit in geslaagd om in Arnhem een zetel te bemachtigen. Maar Kusters geeft niet op. Hij is ervan overtuigd dat zijn partij de wind in de zeilen krijgt als de PVV na een sterke opkomst in de gemeenteraad in trammelant verzandt. "Wij doen volgend jaar weer mee met de verkiezingen in Arnhem. Ik ben nu 28 jaar bezig met de NVU. Ik ga er gewoon weer 28 jaar tegenaan.’’