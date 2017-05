OM haalt fel uit naar afpersers: Jullie zijn geen Robin Hoods

,,Jullie zijn geen Robin Hoods’’, zegt de officier van justitie verwijtend. ,,Geen cent is terug gegaan naar de gedupeerde beleggers. Jullie wilden het geld gewoon zelf houden.’’

Gedwongen

Alfred G. (53), Davy G. (24) en Glenn W. (34), verdacht van afpersing, knikken deemoedig. De drie Arnhemmers geven woensdagochtend voor de rechtbank in Arnhem grif toe dat ze vlak voor kerst 2016 een topman van Noordenwind hebben gedwongen om geld af te geven.

De zakenman uit Terschuur bij Barneveld betaalde 35.000 euro. Het geld werd op een Arnhemse begraafplaats door zijn broer en zijn eigen zoon overhandigd. In januari eisten de afpersers nog eens 65.000 euro. Daarvoor werd ook een commissaris van Noordenwind telefonisch benaderd.

Zwaar bedreigd

Volgens het OM zijn de topman van Noordenwind, diens zoon en broer, zwaar bedreigd. Als er niet werd betaald, zou er een motorclub langskomen, auto's in brand worden gestoken, werd de zoon ontvoerd of zouden 'negen negers zijn dochter uit elkaar trekken'. De zoon en broer werden thuis bezocht.

De 65 mille werd op 24 januari bij GelreDome door een undercoveragent overhandigd. Het betrof nepgeld. Direct na de overdracht werden de drie afpersers overmeesterd door een arrestatieteam.

Tranen

Spijt als haren op hun hoofd hebben ze van hun daad, bezweren ze de rechters geëmotioneerd. ,,We zijn oerdom geweest.’’ Alfred G. en Glenn W. zitten met roodomrande ogen. De detentie valt hen zwaar. Glenn werd een dag voor zijn arrestatie voor het eerst vader. ,,Het is schandalig wat we hebben gedaan’’, wreef G. senior de tranen uit zijn ogen, ,,Als vader en opa had ik dit nooit mogen doen. Nu mag ik geen contact meer hebben met Davy.’’

Volgens Alfred G. werd Glenn telkens gebeld door een gedupeerde belegger die de begrafenis van zijn vrouw niet kon betalen. Zijn zoon Davy, die alweer een paar weken thuis is omdat zijn voorlopige hechtenis medio april werd opgeheven, zegt dat het echter puur om het geld ging.

No Surrender

Ze mogen de fout zijn ingegaan, maar de drie verdachten weerspreken met klem dat ze de topmannen zwaar hebben bedreigd. ,,We hebben alleen gezegd dat we naar de FIOD zouden stappen.’’ Vader G. schermde één keer met de komst van No Surrender. ,,Dat gebeurde in een opwelling. Ik ken helemaal niemand van een motorclub.’’

Behoedzaam

Voor de dreigementen zijn geen bewijzen, stellen de advocaten. Die blijken ook niet uit telefoongesprekken die zijn opgenomen, zeggen zij. De raadslieden pleiten voor maximale werkstraffen van 240 uur. Tijdens de zitting werd er op gewezen dat de afgeperste topman van Noordenwind zelf al weken vastzit voor grootschalige beleggingsfraude. Met verhalen van iemand die zeer waarschijnlijk zelf een oplichter is moet de rechtbank behoedzaam omgaan, vindt Arnout Schadd, raadsman van Alfred. De verklaring over de dreigementen zijn mogelijk niet betrouwbaar. ,,Wie zelf de boel flest, kan problemen verwachten. Boze beleggers. De politie en de FIOD kunnen opeens op de stoep staan. Je kan ook incasseerders op je dak krijgen. Als je de grenzen van de wet opzoekt, loop je het risico mensen tegen het lijf te lopen die het zelf ook niet zo nauw met die wet nemen.’’

De officier veroordeelde de eigenrichting scherp. Als het zo erg gesteld was met fraude bij Noordenwind, hadden de mannen naar de FIOD moeten gaan, vindt zij. ,,Ook criminelen mogen niet worden afgeperst.’’ Ze verweet de verdachten verblind te zijn geweest door hebzucht. De topman was ,,een hele gemakkelijke prooi’’. ,,Als jullie het bij die ene keer hadden gelaten had geen haan naar die 35.000 euro gekraaid. Het slachtoffer was doodsbenauwd voor het welzijn van zijn familie. Jullie hebben hem zo bang gemaakt dat hij bij de tweede keer naar de politie stapte.’’