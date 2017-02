'Ondermijning coffeeshops ligt op loer'

Probleem

Staal ziet de verhandeling van gedoogbeschikkingen waardoor deze in criminele handen kunnen vallen als een groot probleem. „Daar waar boven- en onderwereld elkaar expliciet raken, is logischerwijs een groot risico op ondermijning en vage financiële transacties”, aldus een woordvoerder van Staal. „Ondermijning wordt in Nederland meer en meer als een probleem gezien. Door bestuurders in Brabant zelfs als een groot probleem.”

Coffeeshop Pinguïn

Echt grote problemen zijn er niet rond de coffeeshops in Arnhem, stelde Kaiser een jaar geleden. Kort daarna moest de burgemeester wel ingrijpen door coffeeshop Pinguïn aan de Hommelseweg te sluiten. De eigenaar zou zich schuldig hebben gemaakt aan schijnbeheer. De Pinguïn is nog steeds gesloten.

Geen registratie van incidenten

Meer gevallen van ondermijning zijn er niet geweest. Op de vraag hoeveel incidenten er de laatste zijn geweest rond coffeeshops antwoordde Staal dat daar geen aparte registratie van wordt bijgehouden. Jill Poppinghaus, dochter van eigenaar Hannes van coffeeshop Lucky Luke, meldde na afloop van de raadsbijeenkomst van twee weken geleden dat de gemeente jaarlijks bekijkt of de gedoogbeschikking kan worden verlengd. „Dan wordt onze gedoogbeschikking tegen het licht van de Wet Bibop gehouden. Mochten daar zaken uitkomen die het daglicht niet kunnen velen, dan raken we onze beschikking kwijt”, aldus Poppinghaus twee weken geleden.

Burgemeester Staal zegt dat er niet jaarlijks een 'Bibop-check' wordt uitgevoerd. „Er wordt gecontroleerd in het politieregister of de coffeeshophouder en eventuele beheerder in aanraking is geweest met de politie. Pas als er een aantoonbare aanwijzing of aanleiding is voor mogelijke misstanden wordt uitvoeriger gecheckt en mogelijk een verklaring afgegeven.”