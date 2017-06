Onvoldoende steun voor sluiting van de tippelzone

Filmpje van inbrekers in De Laar gaat viraal

16:39 ARNHEM - Een filmpje en foto's van vier vluchtende inbrekers in Arnhem is razend snel via social media verspreid. De inbrekers sloegen zondag rond 20.00 uur toe in een woning aan de Aagtekerkesingel in de Arnhemse wijk De Laar. Volgens het bericht op Facebook zouden de daders zijn overlopen door de bewoners.