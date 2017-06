Op de vlucht geslagen scooterrijder botst op politiewagen in Arnhem

Theater aan de Rijn winnaar Diehlprijs

1 juni ARNHEM - Het verbouwde Theater aan de Rijn in de Arnhemse Rijnstraat is donderdagavond onderscheiden met de Willem Diehlprijs 2017. Daarmee valt NEXIT architecten, dat tekende voor het ontwerp, voor het tweede jaar op rij in Arnhem in de prijzen.