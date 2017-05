Openluchtmuseum krijgt mogelijk moskee

Onbegrip

Willem Bijleveld, directeur van het Openluchtmuseum, begrijpt de commotie niet goed. ,,We laten in ons museum Nederland zien zoals het geweest is. Feit is dat er in de naoorlogse periode vanwege de komst van gastarbeiders in veel wijken synagoges zijn verrezen. Wij willen dat laten zien, zoals we in onze Amsterdamse straat ook een Turkenpension hebben en elders in het park een Molukse barak staat.’’