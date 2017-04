Ophef over Arnhems idee voor dure huizen in het groen

Zij roerden zich maandagavond in een debat, aangevraagd door GroenLinks. Op de Sterrenberg, de Paasberg, in Heijenoord en in ’t Hazegrietje waarschuwen ze voor een onomkeerbare aantasting van datgene dat Arnhem in hun ogen zo mooi maakt: het groen.

Niet uniek

Het college ziet mogelijkheden om op 14 plekken de komende 10 jaar zo’n 250 huizen te bouwen van vijf ton of duurder. Daar zitten ook een aantal groene plekken tussen. ,,Maar dat is niet heel uniek groen’’, vindt verantwoordelijk wethouder Geert Ritsema (SP).

Omwonenden zien dat heel anders, bleek tijdens de drukbezochte en tumultueuze vergadering. Ritsema oogstte met regelmaat commentaar en boegeroep vanaf de publieke tribune. Het stoort hen ook dat er geen overleg is geweest met de wijken.

Opdracht

Dat komt allemaaal nog, betoogde Ritsema. ,,Ooit moet je een eerste zet doen. Nou, dit is onze eerste zet.’’ Bovendien een stap die hij zet in opdracht van de gemeenteraad, die het college vroeg te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te bouwen voor rijken.

,,Maar waar staat dat u dat in bestaand gebied moet doen?’’, vroeg D66-raadslid Mattijs Loor zich af. Andere partijen toonden zich niet minder kritisch. En daaronder niet alleen GroenLinks en PvdA, maar ook mede-coalitiegenoten ChristenUnie en SP.

Vraag