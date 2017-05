Oplichtersnetwerk roofde ongestoord tientallen miljoenen

De groep oplichters opereert in wisselende samenstelling. Ze verleidt telkens opnieuw mensen geld te steken in vakantiewoningen, zonnepanelen of windmolens. Beleggingsfondsen als Centurion, Bali Investments en Hollandsche Wind haalden in korte tijd veel geld binnen en gingen daarna failliet. De fraudeurs achter deze bedrijven werken al ruim tien jaar samen.



De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de fiscale opsporingsdienst FIOD bevestigen de conclusies van De Gelderlander. ,,Deze mensen spannen samen, werken met stromannen of het zijn verkopers die de kunst hebben afgekeken en daarna voor zichzelf beginnen’’, aldus de AFM.



