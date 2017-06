Opnieuw extra kaarten voor Céline Dion in GelreDome

Rolling Stones in GelreDome na een maand uitverkocht? Nee hoor

11:01 ARNHEM - Het was D-Day voor fans van The Rolling Stones. Vrijdag 12 mei startte Mojo Concerts de voorverkoop voor twee concerten van de band, op 30 september in de Amsterdam ArenA en op 15 oktober in GelreDome in Arnhem. Velen vingen bot, maar is de show in Arnhem echt uitverkocht? Nee dus.