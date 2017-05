Opnieuw uilskuikens van wild oehoepaar in Burgers' Zoo

In 2016 werden eveneens twee gezonde uilskuikens geboren in Burgers' Zoo. Destijds ging het ook om een mannetje en een vrouwtje. Of de dit jaar geboren jonge oehoes nakomelingen zijn van dezelfde ouders die in 2016 al broedden in het park, is niet bekend.



De Europese oehoe is relatief zeldzaam in Nederland. In 2015 werden 21 broedparen in ons land geteld, in 2016 stond de teller op 17 broedparen en in 2017 koersen we de richting 20.



In Gelderland is de steengroeve in Winterswijk een bekend broedgebied van oehoes. Elders in Nederland broeden de vogels voornamelijk Zuid-Limburg. De oehoe is in ons land een beschermde vogelsoort.