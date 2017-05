Opwinding in Arnhem: The Stones komen!

ARNHEM - De fans wisten het al in januari: de Rolling Stones zouden gaan optreden in het Goffertpark in Nijmegen . Maar het wordt dus Arnhem. De stad is nu al in opperste staat van opwinding.

Zondag 15 oktober staat 'the greatest rock 'n' roll band on earth' op het podium in GelreDome. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad. Onder fans van de band , maar zeker ook bij ondernemers die de spin-off van grote evenementen in GelreDome zo hebben gemist - er zijn de laatste jaren veel minder shows in het stadiontheater.

Positief

,,Dit is supernieuws voor Arnhem!", zegt Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem. ,,Onze WhatsApp-groep is in jubelstemming", reageert Bas van Es, voorzitter van de Arnhemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Dit is zó positief voor de stad’’, vindt Hans-Robert van der Doe van Ondernemers Kontakt Arnhem.

Rolling Stones Weekend