Oranje- en wijkverenigingen in het nauw door gebrek aan vrijwilligers

ARNHEM/ RENKUM/ RHEDEN - Het bestuur van de Oranjevereniging Doorwerth-Heveadorp trekt de stekker eruit. Vanwege een structureel tekort aan bestuursleden is Koningsdag 2017 de laatste activiteit. ,,Daarna stopt het. Jammer. Maar als zich geen nieuwe bestuursleden melden, kan het niet anders", zegt voorzitter Jan Lughthart.

In Rheden stopte Rheden Promotie met de organisatie van Koningsdag in dat dorp vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Rheden voor Oranje neemt de organisatie over. ,,Voor ons wordt het nu een uitdaging Koningsdag tot een succes te maken. Ook wij kampen met een gebrek aan vrijwilligers en bestuursleden", vertelt secretaris Patricia Bongers van Rheden voor Oranje.

Uittocht tegengaan

Het is lastig, stelt Bongers, om de feestvierders in het dorp Rheden vast te houden. De vele activiteiten in Velp en Arnhem lonken immers. Om de uittocht tegen te gaan, worden de Koningsdag-activiteiten verplaatst van landgoed Rhederoord naar het centrum van het dorp.

In Schaarsbergen zeggen ze geen hinder te ondervinden van de concurrentie van het Arnhemse centrum. Stadsgenoten zouden juist naar deze wijk trekken vanwege de bijzondere sfeer. ,,We hebben een heel mooie locatie. De sfeer is ongedwongen", vertelt Arie van de Kamp, secretaris van Oranjevereniging Schaarsbergen.

Toch moet ook de vereniging in Schaarsbergen dit jaar concessies doen. ,,De kinderspelen op Koningsdag verdwijnen. Om die te houden, hadden we zeker 28 vrijwilligers nodig. En dan nog mensen die wilden opbouwen en afbreken. Het was altijd een heel gezeur die bij elkaar te krijgen."

In Arnhem Presikhaaf wordt Koningsdag dit jaar ook in afgeslankte vorm gevierd. Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp Presikhaaf, al 23 jaar organisator, heeft moeite met het organiseren van het feest. ,,Onze vrijwilligers worden steeds ouder en stoppen dus gezien hun leeftijd. Er is nagenoeg geen aanwas van jongere vrijwilligers", zegt Martin Hagen van SIK Presikhaaf.

Het Arnhemse dorp Elden heeft geen Oranjevereniging meer. De club werd in 2014 opgeheven vanwege gebrek aan vrijwilligers. Inmiddels heeft de Stichting Evenementen Elden het vieren van Koningsdag nieuw leven ingeblazen.

Extra handen

Bert De Jong, voorzitter van de Arnhemse Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen, herkent het geschetste beeld niet. Volgens hem hebben Arnhemse wijk- en Oranjeverenigingen geen moeite met de organisatie van festiviteiten. ,,Alleen wat extra handen op bijvoorbeeld Koningsdag zijn gewenst. Ouders die enkele uren tijd hebben om bij te springen."